الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة إثر وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد " بلغني نبأ وقوع انفجار في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالغو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل".// انتهى //22:34ت م0207