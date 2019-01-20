إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بدعم الجهود الجارية للتسوية السياسية في أفغانستان.وأضاف خلال لقاءه اليوم في مكتبه بإسلام آباد وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور باكستان حالياً برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، بأن باكستان عازمة كذلك على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والجهات المعنية الأخرى في المنطقة لإيجاد الحل السياسي للقضية الأفغانية، داعياً إلى ضرورة تعزيز التفاعل والتنسيق بين جميع الدول والأطراف المعنية بالشأن الأفغاني لسرعة إيجاد الحل الأمثل للأزمة الأفغانية.من جانبه، أعرب السيناتور جراهام عن تقديره لدعم باكستان لعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.// انتهى //22:35ت م0208