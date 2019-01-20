تونس 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستأهل النادي الرياضي الصفاقسي إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إثر انتصاره على ضيفه فريق فايبرس الأوغندي بثلاثة أهداف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بمدينة صفاقس التونسية في إياب الدور السادس عشر مكرر.وكان النادي الصفاقسي تعادل مع فايبرس دون أهداف في كامبالا يوم السبت الماضي في مباراة الذهاب، وقد توج بلقب الاتحاد في أربع دورات سابقة.// انتهى //22:55ت م0209