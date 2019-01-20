الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي الدعم الكبير الذي يجده المهرجان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله ـ الذي أسهم في الارتقاء بمنافسات الخيل العربية وارتفاع عدد الملاك من السعوديين خلال السنوات القليلة الماضية.وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان الذي عقد مساء اليوم أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أسهمت في قبول جميع الملاك المتقدمين للمشاركة في النسخة السادسة من المهرجان الذي يفتتح الأربعاء المقبل، مبيناً أن عدد الجياد المشاركة في مسابقة الجمال فقط وصل إلى 450 جواداً، فيما سيكون عدد الجياد المشاركة في كأسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي، والخالدية الدولي لسباقات السرعة 25 جواداً، مشيراً إلى أن جوائز سباقات هذا العام ستصل إلى مليون ونصف دولار حيث خصص مبلغ مليون دولار لكأس الأمير سلطان والبالغ مسافته 1800م، وستكون جائزة كأس الخالدية نصف مليون دولار ومسافته 1600م.وأكد سمو الأمير فهد بن خالد أهمية دور الإعلام في نشر رياضة الخيل العربية، مشددًا على أهمية تظافر الجهود من الجميع لتظهر مسابقات الجمال والجواد العربي بشكل مختلف.وأفاد سموه أن الجهود مسخرة لرفع مستوى وتصنيف سباق الأمير سلطان العالمي في ظل الجوائز الكبيرة المقدمة من اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن تواجد ملاك الخيل "ثيربريد" في سباقات الخيل العربية أمر يدعو للتفاؤل من الجميع لارتفاع مستوى المنافسة في سباقات السرعة للخيل العربية، مؤكداً استعداد الخالدية لرعاية ودعم أي سباق للخيل العربية في ميادين المملكة في حال طلب منها ذلك.وأعلن سمو المشرف العام عن توجيه الأمير خالد بن سلطان بإقامة 12 سباقاً في عدد من دول العالم لتوسيع قاعدة الخيل العربية والتعريف بها عالمياً, إضافة إلى التأكيد على مكانة المملكة العربية السعودية وحضورها المميز في جميع الاستحقاقات الدولية.وجاءت قرعة كأس الأمير سلطان العالمي بحلول "زجور "في الخانة الأولى ، و"مهداف عذبه “في الثانية، و"طلاب الخالدية" في البوابة الثالثة، و"مراد الخالدية" في الرابعة، و"بدور عذبة "في الخامسة، و"غزوان" في البوابة السادسة، و"داريوس دي يون "من دولة الإمارات العربية في البوابة السابعة، و"فزاع الخالدية "في الثامنة، و"منتصر الخالدية "في البوابة التاسعة.وجاءت قرعة سباق كأس الخالدية الدولي الذي سيشهد مشاركة 16 جوادًا، بحلول "فحل الحصان النشمي "من سلطنة عمان في البوابة الأولى، وجاء الجواد "ار بي تورش "من دولة الإمارات العربية المتحدة في البوابة الثانية، وحل "سلام الخالدية" في الثالثة، و"مباشر الخالدية "في الرابعة، و"شبل الخالدية الثاني "في البوابة الخامسة، و"مذهاف عذبة "في البوابة السادسة، وحل "خوزان "من سلطنة عمان في البوابة السابعة، و"شارق الخالدية "في الثامنة، و"نصار الخالدية "في البوابة التاسعة، وحل "راسي "من سلطنة عمان في البوابة العاشرة، و"نادر الخالدية "في البوابة 11، و"اخزم عذبة "في البوابة 12، و"شموس عذبة "في البوابة 13، و"سيفان الخالدية"في البوابة 14، وجاء الحصان "جبل قزوين "في 15، و"فية الخالدية "في البوابة 16.// انتهى //22:57ت م0210