القاهرة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسبحث المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد حاليًا بالقاهرة، خلال أعمال يومه الثاني والختامي دور التعليم والإعلام في بناء الشخصية الوطنية.وأكد المشاركون في جلسة اليوم التي عقدت برئاسة وزير الأوقاف باليمن الدكتور أحمد عطية، أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء الشخصية الوطنية والحفاظ على الشباب والمراهقين من خطر الجماعات الإرهابية.ودعوا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى القيام بدورها في تعزيز الشخصية الوطنية وتصحيح الوعي في المجتمعات الإسلامية.وشددوا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الشخصية الوطنية، موضحين أن العالم بأكمله يهتم بمؤسسات المجتمع المدني لقيامها بخدمة الوطن وتدعيم أبنائه وتقوية روح الولاء والانتماء لديهم وغرس حب الوطن في نفوس النشء والحفاظ عليه عند الشباب.// انتهى //22:57ت م0211