الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي .وقال الملك المفدى " علمنا بنبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //23:01ت م0212