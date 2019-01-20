الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي.

وقال الملك المفدى " علمنا بنبأ وفاة الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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