القريات 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسينظم المركز التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القريات غدًا محاضرة بعنوان "أساليب جماعة الإخوان في إفساد الشباب"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بالقريات.وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات المركز لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم وتعزيز جانب الانتماء للوطن ووجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر .// انتهى //23:12ت م0216