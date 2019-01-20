تبوك 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأنهت بلدية محافظة الوجه التابعة لأمانة تبوك أعمال تنفيذ مجسم لفنار الوجه في أحد الميادين الخاصة بمداخل المحافظة ، بالتعاون مع أحد أبناء المحافظة الذي عمل على تصميم المجسم والإشراف عليه .وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عبدالله بن محمد العرادي، أن مجسم الفنار يعد رمز من رموز المحافظة، وشيد بطريقة وبناء قديم لكي يظهر بهويته القديمة، حيث تم استخدام رمل البحر والرمل الجيري المطحون والجير والاسمنت الأبيض ويبلغ ارتفاعه 9.70 متر .يذكر أن الفنار تم بناؤه وتشييده عام 1292هـ في محافظة الوجه ويقع في الجهة الجنوبية للميناء، وكان يستخدم لإرشاد السفن القادمة لميناء الوجه القديم ، ويعتبر علامة تاريخية بارزة في تراث المحافظة.// انتهى //23:58ت م0217