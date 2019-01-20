الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسيختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا معسكره الإعدادي المُقام في مدينة الدمام، الذي يأتي في أولى مراحل الإعداد لكأس العالم للشباب، وذلك بمواجهة ضيفه منتخب السنغال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد الذي قسّم اللاعبين إلى مجموعتين أدت الأولى التي شاركت في المواجهة الودية أمس السبت أمام منتخب السنغال مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة بمران على البناء والتنظيم الدفاعي.يذكر أن الأخضر الشاب خاض مواجهةً ودية أمس أمام ضيفه السنغال، وانتهت بفوز السنغال بهدفين دون مقابل، وذلك في إطار معسكره الأول استعدادًا لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.// انتهى //23:59ت م0218