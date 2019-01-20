الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسيستأنف الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بطولاته للموسم التاسع بعد توقف فترة الامتحانات والإجازة الفصلية وفترة الاستعداد، حيث تنطلق يوم الخميس القادم بطولة ألعاب القوى في جامعة الملك عبدالعزيز بجده .وأوضح المستشار في الاتحاد ومدير البطولة الدكتور حبيب الربعان، أن عدد الجامعات المشاركة في البطولة بلغت 20 جامعة وأكثر من 330 لاعبا .وأكد الدكتور الربعان أن الجامعات تعد الرياضة الجامعية أحد العناصر المهمة في رفع مستوى الرياضة التنافسية والنشاط البدني بين الطلاب الذي يتماشى مع رؤية 2030 التي من أهدافها الاهتمام بالرياضة والمساهمة في ازدياد أعداد الممارسين لها في المملكة لجميع مكونات المجتمع، كما تعد الجامعات حاضنة لمعظم القوى الإنتاجية في المجتمع ويتحقق من خلالها أهداف اقتصادية واجتماعية .//انتهى//23:59ت م0219