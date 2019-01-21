الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن تجهيز "قرية الجولف العائلية" التي تعد أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة والمقرر إقامتها 31 يناير وتستمر أربعة أيام، على ملاعب الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كأول بطولة عالمية رسمية لمحترفي الجولف على أراضي المملكة وواحدة من أحدث محطات الجولات الأوروبية، يتنافس فيها أبطال العالم على جوائز مالية كبرى.وتستهدف "القرية العائلية" جميع أفراد العائلة ومن مختلف الأعمار، حيث من المقرر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة فيها بعد الانتهاء من المنافسات الرياضية، بما فيها استعراض أبرز المهارات في رياضة الجولف، والدروس الأولية للتعرف عن قرب على رياضة الجولف الأنيقة.كما تحتضن القرية مسرحاً للفعاليات تعقد فيه جلسات الحوار مع نجوم البطولة، وتجرى عليه المسابقات بجوائزها المجزية، وتقام عليه العروض الترفيهية الحية، بالإضافة إلى توفير عربات الطعام ومناطق خاصة وآمنة لألعاب الأطفال.وكان الاتحاد السعودي للجولف قد أعلن عن جاهزيته لاستضافة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف وبهذه المناسبة قال رئيس اللجنة الفنية وعضو الاتحاد السعودي للجولف ماجد سرور : "تُشكل البطولة السعودية الدولية للجولف محطةً هامةً في التاريخ الرياضي للمملكة، إذ تشكل نافذة جديدة للمملكة ينضم من خلالها عشاق رياضة الجولف من جميع أنحاء العالم لمتابعة أبطالهم المفضلين من على أرض المملكة".وأضاف: "يتجلى هدفنا في الارتقاء بمكانة البطولة لتتعدى كونها فعالية رياضية وحسب، بل لتصبح تجربة عائلية ترفيهية استثنائية لجميع افراد العائلة . ومن هنا، جاءت فكرة "قرية الجولف العائلية" التي صُممت لتضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية لتوفر بيئة مفعمة بالمرح والتسلية تلبي تطلعات مختلف الزوار ، حيث تتيح للعائلات والأصدقاء الاجتماع وقضاء أجمل الأوقات في الهواء الطلق وسط المشاهد الخلابة التي يزخر بها نادي ’رويال غرينز‘ للجولف. ونحن بدورنا ندعو الجميع ونرحب بهم للانضمام إلى هذه التجربة المميزة، التي تتيح لهم أيضاً التعرف على رياضة الجولف الشيقة" .واختتم حديثه قائلاً " القرية العائلية تمثل أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة ونعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة على تجهيز فعاليات ترفيهية عالمية أخرى سيتم الاعلان عنها قريبا".//انتهى //00:00ت م0220