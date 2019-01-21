عام / مؤتمر "عنان السماء" يختتم فعالياته
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
اختتم مساء اليوم فعاليات مؤتمر "عنان السماء "الذي نظمه مجلس الطلاب الهندسي بجامعة الفيصل ليومين تحت عنوان "طموح ..إصرار ..ونجاح " بحضور معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع و معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة .
وشارك في المؤتمر عدد من أبرز الشخصيات السعودية الناجحة لتكون ملهمة لأبناء المملكة من الشباب ، حيث تحدث في يوم المؤتمر الثاني معالي الدكتور عبد الله الربيعة الذي استعرض خلال مشاركته أهم أربعة مراحل بحياته وهي : مرحلة النشأة والتعليم ومرحلة ممارسة مهنة الطب حيث تطرق من خلالها إلى أهم الدروس المستفادة والعوامل التي ساعدته في مهام عمله ، كما تطرق إلى دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العمل الإنساني حول العالم ، كما شارك في المؤتمر رجال أعمال تحدثوا عن تجربتهم في مجال التسويق والمصاعب التي واجهتهم .
وأشار رئيس مجلس الطلاب الهندسي المنظم للحفل سعود الشبيلي أن أحد أهداف مؤتمر " عنان السماء " التركيز على الطموح والاصرار والنجاح، مشيراً إلى أن فكرة المؤتمر هو أن يتحدث المشاركون من المجالات المختلفة عن بدايتهم من الصفر ووصلوهم إلى أهدافهم بنجاح ، ليكونوا قدوة وعامل تحفيز للطلاب ، مبيناً أن المؤتمر صاحبه في اليوم الأول ورش عمل عن تطوير المشاريع .
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