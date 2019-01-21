الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساختتم مساء اليوم فعاليات مؤتمر "عنان السماء "الذي نظمه مجلس الطلاب الهندسي بجامعة الفيصل ليومين تحت عنوان "طموح ..إصرار ..ونجاح " بحضور معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع و معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة .وشارك في المؤتمر عدد من أبرز الشخصيات السعودية الناجحة لتكون ملهمة لأبناء المملكة من الشباب ، حيث تحدث في يوم المؤتمر الثاني معالي الدكتور عبد الله الربيعة الذي استعرض خلال مشاركته أهم أربعة مراحل بحياته وهي : مرحلة النشأة والتعليم ومرحلة ممارسة مهنة الطب حيث تطرق من خلالها إلى أهم الدروس المستفادة والعوامل التي ساعدته في مهام عمله ، كما تطرق إلى دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العمل الإنساني حول العالم ، كما شارك في المؤتمر رجال أعمال تحدثوا عن تجربتهم في مجال التسويق والمصاعب التي واجهتهم .وأشار رئيس مجلس الطلاب الهندسي المنظم للحفل سعود الشبيلي أن أحد أهداف مؤتمر " عنان السماء " التركيز على الطموح والاصرار والنجاح، مشيراً إلى أن فكرة المؤتمر هو أن يتحدث المشاركون من المجالات المختلفة عن بدايتهم من الصفر ووصلوهم إلى أهدافهم بنجاح ، ليكونوا قدوة وعامل تحفيز للطلاب ، مبيناً أن المؤتمر صاحبه في اليوم الأول ورش عمل عن تطوير المشاريع .//انتهى//00:27ت م0221