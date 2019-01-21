محايل 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم على ملعب الشهيد بمحافظة محايل عسير، منافسات الدورة الرياضية الأولى تحت عنوان "شهداء الوطن"، على كأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي "صدر الكرامة" لهذا العام .وشهدت المباراة الافتتاحية التي جمعت فريقي الشهيد وضمك بفوز نادي الشهيد بخمسة أهداف مقابل هدفين ، وفي اللقاء الثاني تغلب جرش على الفرسان بأربعه أهداف مقابل هدف .ويشارك في الدورة 12 ناد من أندية المنطقة شملت أندية أبها وضمك والعرين والشهيد والزيتون والنخيل وجرش والفاروق وألمع الفرسان ، والمصيف ، والسروات .وتتواصل لقاءات الدورة غداً بلقاء أبها والفاروق ، فيما يلتقي النخيل نظيره المصيف على أرض ملعب الشهيد .يذكر أن نظام البطولة بخروج المغلوب فيما يتأهل الفائز للدور ربع النهائي .// انتهى //00:32ت م0222