سياسي / الرئيس المصري يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
القاهرة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الاتصال تناول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا سبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة على كافة الأصعدة، فضلاً عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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