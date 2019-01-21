القاهرة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الاتصال تناول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا سبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة على كافة الأصعدة، فضلاً عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:42ت م0223