جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بجدة اليوم رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محمد سعيد النيادي والوفد المرافق له في إطار بحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج استعداداً لموسم حج هذا العام 1440 .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري دولة الإمارات العربية المتحدة .ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بأن العمل متواصل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.من جانبه أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود حكومة المملكة، لما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مطمئنة ، منوها بما تقوم به وزارة الحج والعمرة من تطوير وتوظيف للتقنية لخدمة ضيوف الرحمن .// انتهى //01:16ت م0224