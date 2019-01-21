محايل 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسافتتح محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن ناصر بن لبده اليوم مهرجان العسل الثاني وجادة محايل ، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية .وتجول المحافظ على معارض الإدارات الحكومية واستمع لشرح مفصل عن محتويات وأقسام المعارض ، كما اطلع على معرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي الذي أقيم بعنوان " محايل رؤية وفن " .عقب ذلك شرف المحافظ الحفل الثقافي الذي نظمته إدارة التعليم بالمحافظة والذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم كلمة أكد من خلالها أن هذه الأمسية هي امتداد للأدوار الوطنية والاجتماعية التي يقدمها التعليم، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يترجم الكرامة في أبهى صورها ويستضيف فئة غالية وهم أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم للذود عن تراب وطننا الغالي، داعيا المولى عز وجل أن ينصر الجنود البواسل المرابطين على الحدود .بعد ذلك قدمت فقرة إنشاديه بعنوان " نجمة الكون " من أداء طالبات مدارس محايل ومدرسة ، ثم ألقت الطالبة سارة الفلقي قصيدة بعنوان " أغلى الغوالي " ثم قدمت لوحه وطنية قدمها الشاعر أحمد المنجحي ، ثم شاهد الحضور عرضا مرئياً بعنوان "قصة إنجاز" نال استحسان الحضور ،ثم قدمت مسرحية بعنوان "الطاحونة" ، فيما قلد المحافظ عدد من الكشافة شارة مساعد مفوض واختتم الحفل بأوبريت بعنوان "تاج المجد" الذي اشتمل على ألوان الخطوة والدمة والعرضة .// انتهى //01:21ت م0225