الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المـشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة سعد الصالح.// انتهى //02:08ت م0231