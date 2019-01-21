سياسي / وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يستقبل سفيري أستراليا والبرازيل لدى المملكة
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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