الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //02:18ت م0232