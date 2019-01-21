طرابلس 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستوصل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اليوم إلى اتفاق مع لجنة أعيان طرابلس لوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.ونصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار على الرجوع إلى الحدود الإدارية ترهونة وعدم خروج أي آلية مُسلحة من ترهونة إلى طرابلس، وإبداء حسن النية بمُبادرة وقف إطلاق النار وإخلاء سبيل المُحتجزين على الهوية.كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار على الاعتذار لسكان طرابلس عن أحداث أغسطس الماضي.ووصل وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، صباح الأحد، إلى طرابلس للقاء أعيان ومشايخ المدينة والتوصل لاتفاق تهدئة يوقف القتال الدائر جنوبها.وتوجه الوفد إلى العاصمة بتفويض من اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية في بني وليد للتدخل ووقف الحرب التي اندلعت بين اللواء السابع ترهونة وقوة حماية طرابلس.ويضم وفد المجلس الاجتماعي 30 عضوًا، ومن المُنتظر أن تنطلق اجتماعاته مع أعيان طرابلس في أحد الفنادق.// انتهى //03:49ت م0236