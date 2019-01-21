الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا خط أنابيب الوقودوكيل «الخارجية» يستقبل سفيري أستراليا والبرازيل«العساف» يبحث مع مسؤول سنغافوري تعزيز التعاون«الشورى»: توصيتان لـ«الأمر بالمعروف» تثيران الجدل.. وأعضاء: لا عودة للوراء !«هيئة الإعلام» تعد لإصدار تسجيل مهني للعاملين في القطاعضبط 2.5 مليون مخالف خلال 15 شهراتدشين الهوية الجديدة لـ«الخدمة المدنية»اعتقال شخصين متهمين في انفجار أيرلندا10 جهات حكومية تكافح «الضنك» بأبوعريششرطة بريطانيا تحذر زوج الملكةالشرطة اليونانية تطلق الغاز على المحتجين بأثينا// يتبع //06:02ت م0003