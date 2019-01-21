عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا خط أنابيب الوقود
وكيل «الخارجية» يستقبل سفيري أستراليا والبرازيل
«العساف» يبحث مع مسؤول سنغافوري تعزيز التعاون
«الشورى»: توصيتان لـ«الأمر بالمعروف» تثيران الجدل.. وأعضاء: لا عودة للوراء !
«هيئة الإعلام» تعد لإصدار تسجيل مهني للعاملين في القطاع
ضبط 2.5 مليون مخالف خلال 15 شهرا
تدشين الهوية الجديدة لـ«الخدمة المدنية»
اعتقال شخصين متهمين في انفجار أيرلندا
10 جهات حكومية تكافح «الضنك» بأبوعريش
شرطة بريطانيا تحذر زوج الملكة
الشرطة اليونانية تطلق الغاز على المحتجين بأثينا
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