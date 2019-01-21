و أوضحت جريدة "عكاظ " في افتتاحيتها التي حملت عنوان (الرد الصاعق ضد جرائم الانقلابيين) : رغم كل الفرص التي سمحت بها قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي، من أجل إيجاد منفذ ضوء وأمل؛ كي يغمر السلام تراب اليمن، وتعود الطمأنينة إلى قلوب شعبه، إلا أن الميليشا الحوثية ما زالت وفيّة لنظام الملالي ومطالبه، وذليلة أمام اشتراطاته.وتابعت : لذلك نجدها بين الفينة والأخرى تخترق كل الاتفاقيات التي تمت بإشراف أممي ومظلة دولية، لا لشيء سوى تنفيذ الأجندة الإيرانية في استمرار الفوضى في الوطن العربي.أن إيران أكدت نواياها سابقاً في بث الفوضى في الوطن العربي، وجسدت ذلك على أرض الواقع بشكل بائن للعيان كما تجلى في المشهدين السوري واللبناني، وبدت بعض ملامحه في تبنى الأطراف المنشقة في أكثر من بلد عربي من إفساد الاستقرار الاجتماعي وبث روح الشقاق والفرقة.واختتمت : ولهذا جاء الرد من قبل ألوية الجيش اليمني وقوات التحالف لدعم الشرعية رادعاً ضد الانقلابيين الحوثيين، لوقف مسلسل تجاوزاتهم الذي لا يتوقف، وكان آخر جرائمهم ما ارتكب ضد قاعدة العند بواسطة أداة إجرام إيرانية، وهذا الرد العاصف يجيء في وقته تماماً؛ ليقول رسالته الواضحة: نحن ننزع للسلم والسلام، ولكن كل من يحاول المساس بأمن اليمن أو السعودية سنرد عليه الرد الصاعق.// يتبع //06:03ت م0005