طوكيو 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 67ر92 نقطة، أو 45ر0%، ليصل إلى 74ر20758 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 24ر12 نقطة، أو 79ر0%، ليصل إلى 83ر1569 نقطة.// انتهى //07:10ت م0008