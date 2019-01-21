اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
طوكيو 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 67ر92 نقطة، أو 45ر0%، ليصل إلى 74ر20758 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 24ر12 نقطة، أو 79ر0%، ليصل إلى 83ر1569 نقطة.
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