مكسيكو سيتي 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك إلى 85 قتيلاً.وقال حاكم الولاية عمر فياض إن ما لا يقل عن 72 شخصًا آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.واحترقت جثث العديد من الضحايا بشدة جراء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرف على هويتهم على الفور.// انتهى //07:40ت م0009