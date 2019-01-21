طرابلس 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج برفقة وزير الداخلية إلى مطار طرابلس و منطقة قصر بن غشير منقطة الاشتباكات المسلحة التي وقعت جنوب العاصمة، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة السراج لإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية الخاصة بمدينة طرابلس وضواحيها.ونقلت تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن الجيش الوطني الليبي ينسق بشكل مباشر مع دولتي النيجر وتشاد لمواجهة العصابات وعناصر القاعدة و داعش في الجنوب الليبي.وبينت تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر أنه يتعين على ليبيا بناء المؤسسات الوطنية القادرة على إنهاء عنف الميليشيات، وذلك في تعليقه على مقتل المصور الصحفي محمد بن خليفة جراء الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.وعرجت صحف ليبيا على إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من الجنوب بشأن تحشيد قوات مسلحة، في ظل بيانات وبيانات مضادة، مما ينذر بوقوع «نزاع وشيك»، مبينة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة جميع الأطراف في الجنوب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.// انتهى //07:40ت م0010