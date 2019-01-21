سكاكا 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستنظم جامعة الجوف ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي غداً، "ملتقى الابتعاث"، بمشاركة عدد من الجامعات الأمريكية والبريطانية، وذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية للرجال، وبمجمع كليات البنات باللقائط للسيدات.ويستهدف الملتقى المعيدين والمحاضرين، إذ تتضمن فعاليات البرنامج تهيئة المعيدين والمحاضرين الجدد، إلى جانب لقاءات متعددة بممثلي هذه الجامعات، وآلية التعيين المؤجل، والأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى عروض حول لوائح الابتعاث ومحاور رئيسة أخرى بهذا الصدد.// انتهى //09:12ت م0013