نجران 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنفذت وحدة الإرشاد الأكاديمي، ووحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم الإدارية شطر الطالبات بجامعة نجران أمس، لقاءً تعريفياً للطالبات المستجدات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، وذلك على مسرح الكلية.وتضمنت البرامج عدة محاور أهمها تهيئة الطالبات المستجدات وتعريفهن بخدمات الإرشاد الأكاديمي، إضافة إلى تعريفهن على عضوات هيئة التدريس بالبرامج، وتقديم الإرشادات والمعلومات الخاصة بالحقوق والمسؤوليات الطلابية، والدراسة الأكاديمية، والتعريف بمقررات البرنامج النظرية والمحسوبة وأنظمتها، وكيفية الحصول على الطلبات والنماذج التي توفرها بوابة الجامعة الإلكترونية، كما هدف البرنامج إلى تهيئة الطالبات المستجدات والترحيب بهن في الجامعة، واطلاعهن على النظام الأكاديمي لتكون الطالبة ملمة بالنظام وبمرافق الكلية.// انتهى //09:13ت م0014