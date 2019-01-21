القاهرة 15جمادي الأول ى1440هـ الموافق 21 يناير2019م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات واستعراض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أمس على ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.ونوهت الصحف بالبيان الختامي للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، وتأكيده على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين.وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في تفجير بعفرين، وآخر قرب مقر أمني بدمشق، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وسلطت الضوء على رفض رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي، وتوفير حماية مؤقتة لبعض المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مقابل بناء جدار على الحدود الجنوبية الغربية للمكسيك، غير مقبول.// انتهى //10:09ت م0018