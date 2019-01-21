بغداد 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم موضوع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2019 ,مبرزة التعديلات التي يمكن أن تجرى عليها قبل إقرارها في ‏مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.‏وأشارت الصحف إلى أن مجلس ‏النواب يستعد لتضمين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية على جدول أعمال جلساته القادمة ، بعد اكتمال التعديلات التي تجريها لجنة ‏حكومية وبرلمانية مشتركة مكلفة بهذه المهمة .وأفادت الصحف أن التعديلات لم تشمل تخفيض سعر برميل النفط ‏المثبت في الموازنة ,وبشكل ينسجم مع سعره في الأسواق العالمية.وتطرقت إلى الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمدينة البصرة جنوب العراق أمس للاطلاع ميدانيا على احتياجات المدينة .// انتهى //10:24ت م0022