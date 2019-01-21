نجران 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنفذ فرع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة نجران بالتعاون مع جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أمس، البرنامج التدريبي "المُقَيم الداخلي"، المعتمد وفق نموذج التميز المؤسسي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة .وأوضح مدير فرع الجمعية السعودية للجودة بنجران صالح مصلح آل عباس أن البرنامج يستمر خمسة أيام، بحضور 10 متدربين و 6 متدربات يهدف إلى تعريف المتدربين ببرنامج إعداد وتأهيل المُقَيَمين الداخليين للتميز المؤسسي ذوي الكفاءة العالية وفق معايير الجائزة، ومراحل التميز في العمل المؤسسي، والتعامل مع أفضل الأنظمة والاستراتيجيات والممارسات، إضافةً إلى كيفية إعداد فريق قيادي وإداري مميز، بهدف الوصول إلى نتائج متميزة تعود بالنفع على كفاءة المنشأة.// انتهى //10:25ت م0023