جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة 24.790 أسرة خلال العام 2018 ، قدمت لهم الجمعية 55.094 خدمة عبر عدة مبادرات تنموية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي أن الجمعية تسعى إلى تحقيق المنفعة والرضا عن مستوى الخدمات التي تقدمها وفق أعلى معايير التميز المؤسسي , وذلك من خلال الهدف الاستراتيجي "تعظيم الأثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحة"، مؤكداً أن الجمعية ملتزمةً بقيمها الراسخة في جميع أنشطتها وممارساتها ومع جميع المعنيين بمبادراتها.ولفت السمنودي إلى أن نتائج قياس الرضا بلغت نسبًا عالية في العام 2018 , وذلك بفضل الله ثم ما يبذله فريق العمل من جهود كبيرة لتحقيق ذلك ، حيث بلغت نسبة رضا ذوي المصلحة 83.5% من خلال تحقيق 84% من المستهدف العام الذي تم التخطيط لتحقيقه خلال العام 2018 , مبيناً أنه على الصعيد الأداء الاجتماعي تم تقديم 24,508 خدمة عبر مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة, كما تم مساعدة 608 أطفال في تعديل السلوك بعد الانفصال.وأشار كذلك إلى أن الجمعية قدمت 443 دورة تدريبية للرجال والسيدات تم تنفيذها عبر عدة مبادرات للتدريب والتطوير الأسري وأكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وذلك بمجموع 2119 ساعة تدريبية للمستفيدين, إضافة إلى تقديم 19,898 خدمة استشارات أسرية وإصلاح وتحكيم أسري, كما بلغت نسبة حالات الصلح الموثقة من الإصلاح الأسري 42% من إجمالي الحالات.وأضاف أن مركز استطلاع الرأي الأسري أصدر خمسة بحوث ودراسات أسرية, وسبعة إصدارات علمية استرشاديه, كما قدم المركز 54 استشارة بحثية لطلاب الدراسات العليا, وبلغ عدد الباحثين المؤهلين 112 باحثاً وطالب دراسات عليا, في حين بلغت عدد مرات تحميل الدراسات والبحوث العام 2018 من موقع الجمعية 33,952 مرة.يذكر أن الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار SROI لخدمات الجمعية سجلت نتائجه نسبة 79% وفق معايير استقرار الأسرة, وبلغت عينة المشاركين في الدراسة 1097 من مستفيدي الجمعية.// انتهى //10:30ت م0024