القاهرة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمقر إقامته بالقاهرة معالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، حيث شاركا الوزيران في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي اختتم أعماله أمس، تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها".وثمن الدكتور أحمد عطية خلال اللقاء جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمن والاستقرار، وجمع الكلمة، ووحدة الصف، ونبذ التطرف، لافتا إلى وقوف المملكة مع الحق والعدل ونصرة المظلوم.وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن المملكة بذلت ولا تزال ولم تألُ جهدًا في موقفها الصامد والصارم ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي أرادت طمس هوية اليمن.// انتهى //10:35ت م0025