لندن 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية اهتمامها بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) وسط الخلافات والتجاذبات داخل البلاد بين أعضاء الحكومة والمعارضة والبرلمان والذي سيشهد هذا الأسبوع نقاشات مطولة للتوصل إلى اتفاق حول آلية وطريقة الخروج.ولفتت الصحف إلى أن اتفاق البريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لا يزال الأكثر حظوظاً لضمان تنفيذ البريكست.وأشارت إلى أن حظوظ الاتفاق مرتفعة بالرغم من الخسارة الفادحة التي منيت بها ماي خلال التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع الماضي.وتطرقت إلى إعلان أحد الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن قتل 10 جنود تشاديين من قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في شمال مالي.وأفادت الصحف بوقوع اشتباكات لعشرات الآلاف من المحتجين مع الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا، في أثناء مسيرة كبيرة نظموها لمعارضة اتفاق الحكومة اليونانية مع جارتها الواقعة شمالها،"مقدونيا"، على تغيير اسمها.// انتهى //10:42ت م0026