الخرطوم 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على اتهام الرئيس السوداني عمر البشير، أمس المندسين والمخربين باستغلال التظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية، والتورط في قتل المتظاهرين بأسلحة غير موجودة بالسودان وغير متوفرة لدى الشرطة أو الجيش.وأشارت الصحف إلى المباحثات التي أجراها النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، على هامش القمة العربية ببيروت،أمس مع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، والتي تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية.ونشرت صحف الصباح إعلان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أمس، أن العملية النوعية التي استهدفت مساء أمس مواقع عسكرية في صنعاء "لم ينتج عنها أي إصابات في صفوف المدنيين.وعرجت صحف الإثنين على دعوة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الإسراع في إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام.ونقلت صحف السودان عن الجيش الأمريكي قوله، إنه شن غارة جوية في الصومال أسفرت عن مقتل 52 من عناصر حركة الشباب، رداً على هجوم استهدف قوات صومالية.// انتهى //10:48ت م0027