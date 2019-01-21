جيزان 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنظمت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، ملتقى الإرشاد المهني, بحضور المدير العام للتعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, ومشاركة جامعة جازان وعدد من المعاهد والكليات وأكثر من 300 طالب, وذلك بمسرح الإدارة العامة في مدينة جيزان .وأكد الدكتور الأحوس خلال كلمته، أهمية الملتقى الذي يعد خارطة توجيهية للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية خلال العام الحالي، مشيراً إلى أهداف الملتقى المتضمنة تقديم الدعم للطلاب من خلال الوحدات الإرشادية وإدارة التوجيه والإرشاد لمساعدتهم في اتخاذ القرار السليم أكاديمياً ومهنياً بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم، مقدماً شكره لجميع المتحدثين والضيوف على استجابتهم للدعوة ومشاركتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .ويشتمل الملتقى على عدد من المحاور التي تبين مواعيد القبول والتسجيل للطلاب وطرق وشروط التسجيل بمواقع الجامعة والكليات والمعاهد، وسمات كل جامعة وكلية والخدمات التي تقدمها لطلابها، وتعريف الطلاب بالتخصصات المتوفرة بكل جهة سواءً العلمية أو التقنية والمهنية التي تناسب ميولهم وقدراتهم، كما تخلل الملتقى عددًا من المشاركات والاستفسارات من الطلاب التي أجاب عنها المتحدثون ومنسوبو الجامعة والكليات والمعاهد .وشارك في الملتقى متخصصون من عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان والكلية التقنية, والكلية التقنية العالمية والمعهد الصناعي الثانوي ومركز تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي للسياحة والضيافة ومعهد ريادة الأعمال الوطني .// انتهى //10:48ت م0028