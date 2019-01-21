أبها 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستستضيف جامعة بيشة الخميس المقبل، ورشة العمل التعريفية عن دور المياه المُجَددة في التنمية الاقتصادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.وبيّن معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، أن ورشة العمل تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بدورها في التنمية الاقتصادية في المنطقة والتعريف بالمشروعات الجاري تنفيذها التي سيتم العمل عليها مستقبلاً، إضافةً إلى التعريف بالفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المُجَددة في الأغراض المختلفة.وثمن الدكتور نقادي رعاية سمو أمير المنطقة للورشة، التي يشارك بها عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والأكاديميين والخبراء والمهتمين،عاداً قضايا المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، وعنصراً أساسياً لتلبية الاحتياجات البشرية وإدارة البيئة وضمان استدامة التطور الاقتصادي.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني، أن الورشة تشتمل على جلستين علميتين، تتضمن الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل، يقدم الأولى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، يعرض خلالها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وأبرز مصادر المياه بالمنطقة، فيما يتحدث عضو هيئة التدريس بجامعة بيشة الدكتور فالح القحطاني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد المغربي، عن جودة وسلامة المياه المُجَددة، وتختتم الجلسة بورقة عمل ثالثة يقدمها مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك، عن التجارب العالمية والوطنية في استخدامات المياه المُجَددة.وأضاف الدكتور القرني أن الجلسة الثانية التي يرأسها وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمة الدكتور سعيد المالكي، تحتوي على محورين يتحدث فيها خمس مسؤولين عن منظومة الخط الناقل للمياه المُجَددة، والفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المجددة في مجالات الزارعة والصناعة والمتنزهات، ويشارك فيها كل من مدير عام تنفيذ المشاريع الرأس مالية بشركة المياه الوطنية المهندس منصور أبوأثنين، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، ومسؤول إدارة المتنزهات بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس طارق العباسي، وأمين الغرفة التجارية الصناعية بعسير الدكتور رياض عقران.// انتهى //10:52ت م0029