نجران 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى والولادة والأطفال بنجران في إجراء عملية عاجلة ودقيقة لمولود خديج وزنه 1700 جرام يعاني من تشوهات بالقلب.وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المولود يعاني من فتقين إربيين أحدهما مختنق وهو ما استدعى التدخل الجراحي حيث استطاع الفريق الطبي بحمد الله وتوفيقه إنقاذ أمعاء الطفل وخصيته اليسرى التي كانت على وشك التنخر وتحسنت حالة الطفل وهو الآن بحاله ممتازة ويتغذى بصوره طبيعية .ويعد مستشفى الولادة والأطفال مركزاً مرجعياً لجراحات حديثي الولادة والأطفال كما أن وحدة حديثي الولادة بالمستشفى تعد مركزاً لاستقبال الخدج من المواليد لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية والتمريضية لهم .// انتهى //10:54ت م0031