الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستواصل وزارة الصحة تفعيل مبادرة المستشفيات صديقة الطفل، حيث نفذت مؤخراً ممثلة بالإدارة العامة للتغذية وبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية دورة تدريبية بعنوان "تدريب المقيمين المركزيين لمبادرة صديق الطفل" للممارسين الصحيين بمناطق ومحافظات المملكة، حيث عُقدت الدورة بمدينة الرياض، بمشاركة 19 متدرب ومتدربة.وتهدف الدورة إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المؤسسات الصحية لمعايير مبادرة صديق الطفل بحسب معايير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وايجاد بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأم وتحفيزها على الرضاعة الطبيعية.وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عملية وتطبيقية، وعملية ميدانية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، حيث سيتولى المتدربين بعد انتهاء التدريب إعادة تقييم المؤسسات الصحية الحاصلة على لقب صديق الطفل والمؤسسات الصحية الجاهزة للتقييم النهائي تحت إشراف المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية عبر برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.وشارك في تقديم الدورة عدد من المختصات والخبيرات من المملكة وخارجها ومنظمة الصحة العالمية في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال ومبادرة صديق الطفل، وبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية لمنطقة الرياض.يُذكر أن مبادرة المستشفيات صديقة الطفل قد أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونسيف عام 1991م، وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود العالمية لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية.وحصل على لقب صديق الطفل عدد 64 مستشفى ومركز صحي داخل وزارة الصحة وخارجها على مستوى المملكة بعد تطبيق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، والتأكد من مستوى تطبيق المعايير.// انتهى //11:51ت م0052