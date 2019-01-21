بريدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم طلبات المشاركة في مسابقة "المهارات"، التي تشرف عليها الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات، وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالي: http://www.tvtcqassim.org، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت الموافق 27 / 5 / 1440هـ.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني محمد بن صالح المذن أن المسابقة التي تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين من جميع مراحل التعليم الجامعي والعام والتقني تهدف إلى نشر الوعي التقني والمهني بين أفراد المجتمع، وتعريف الشباب بالتخصصات الفنية المتاحة وآفاق المستقبل للعاملين فيها، إضافة إلى تسليط الضوء على ذوي المهارة العالية من الشباب السعودي، وتسويق المهارات الفنية بين الشباب، وترويجها لأن تكون مهنة وهواية في نفس الوقت.وبين "المذن" أن المسابقة تأتي لتسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي، مضيفاً أن هناك جوائز تصل إلى أكثر من 72 ألف ريال، وميداليات وشهادات تميز لمن يحصل على 500 نقطة من خلال 12 مهارة، وتتضمن تقنية السيارات، ونظم شبكات تقنية المعلومات، والتمديدات الكهربائية، والحلول البرمجية للأعمال، وتصميم صفحات الإنترنت، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد، إضافة إلى 3 مهارات للبنات وهي: تصفيف الشعر، وتصميم الجرافيك، والأزياء.يذكر أن المشاركون يتنافسون في كل فرع من فروع المسابقة من خلال الاختبارات العملية وعلى نمط المسابقة العالمية للمهارات، وسيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات في روسيا أغسطس 2019، وهو الأمر الذي سيوجد بيئة تنافسية جاذبة بين المتسابقين من الجنسين.// انتهى //11:56ت م0053