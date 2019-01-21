إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بدعم الجهود الجارية للتسوية السياسية في أفغانستان، ومواصلة التعاون مع الولايات المتحدة والجهات المعنية الأخرى في المنطقة لإيجاد الحل السياسي للقضية الأفغانية.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين باكستان والولايات المتحدة.وتابعت زيارة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا إلى باكستان ولقائها بالمسؤولين الباكستانيين لبحث التعاون بشأن القضايا الإقليمية ومناقشة الإصلاحيات المقترحة في هيكل منظمة الأمم المتحدة.وعرجت إلى لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه مع قائد القيادة المركزية الأمريكي الجنرال جوزيف ايل فوتيل الذي يزور باكستان حالياً.أفغانياً أخبرت عن مقتل 7 من عناصر الشرطة بهجوم من قبل عناصر طالبان في ولاية فرح غرب أفغانستان.// انتهى //11:58ت م0055