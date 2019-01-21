الطائف 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنفذت أمانة محافظة الطائف أعمال إزالة لتعديات ومخالفات أقيمت على أراضي حكومية بيضاء بالمواقع المحيطة بمتنزه الردف العام، دون وجود أي مستمسكات شرعية لديهم، وإقامة غرف سكنية ومرابط للخيول ومخالفات بلدية أخرى.ووقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على أعمال فرق الإزالة الفورية للإحداثات والمخالفات البلدية، حيث باشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة والهدم مدعومة بمراقبي بلدية شرق الطائف الفرعية وقوات أمنية مساندة.يذكر أن أمانة الطائف نفذت خلال الفترة الماضية حملات رقابية على عدد من المواقع المخالفة، حيث شهدت ضمن نطاق البلديات الفرعية إزالة مساحات كبيرة من التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.// انتهى //11:59ت م0056