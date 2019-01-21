بروكسل 15 جمادى الأولى 1440ه الموافق 21 يناير 2019م واسبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سلسلة اجتماعات من يوم واحد في بروكسل لبحث عدد من المسائل التي تهم العمل الأوروبي المشترك إلى جانب عقد لقاءات مع وزراء خارجية دول مجموعة آسيان ودول الاتحاد الأفريقي.ويبحث الوزراء إلى جانب تطورات البركسيت ، تعزيز قدرات رد دولهم على الأخبار المزيفة استعدادا للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في الربيع المقبل ،كما يعدون للاجتماع الوزاري المزمع عقده مع وزراء الخارجية العرب في الرابع من فبراير المقبل.وقال وزير خارجية رومانيا تيودور ميليسكانو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية إن المشاورات تهدف الإعداد للقمة العربية الأوروبية المقررة يومي 24 و25 فبراير في شرم الشيخ بمصر.// انتهى //12:02ت م0058