الخليل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، خمسة شبان فلسطينيين خلال مداهمات وحملات تفتيش للمنازل لبلدات محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت فلسطينيا ، فيما جرى اعتقال فلسطينيا آخر من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بيما جرى اعتقال فلسطينيين من مخيم العروب، إضافة إلى فلسطينيا من بلدة حلحول شمال الخليل.// انتهى //12:03ت م0059