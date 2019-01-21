تونس 15 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، بمنطقة أغلهوك بالشمال الشرقي للبلاد.وأكدت في تصريحات على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز شريف ، تضامنها مع بعثة المينوسما ، معربة عن تعاطفها مع الجرحى متمنية لهم الشفاء العاجل.وعبرت الجزائر عن استياءها من الهجمات المتكررة ضد القوات الأممية لحفظ السلام والاعتداءات المنبوذة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في المنطقة ، مؤكدة يقينها بأن "المينوسما" ستنجح في أداء مهمتها خلال تواجدها في مالي الذي تبدي فيه السلطات العليا وكافة القوى الحية حرصها على تطبيق مسعى السلم والمصالحة الوطنية الجاري تجسيده.// انتهى //12:05ت م0061