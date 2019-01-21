الدمام 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بعد غداً، محاضرة بعنوان " أساسيات دراسة الجدوى" ، تتناول الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع الناشئة، والمبتدئة، والصغيرة والمتوسطة.وتناقش المحاضرة التي تعقد بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف مفهوم دراسة الجدوى، وأهميتها، وأهدافها، ومكوناتها، وكيفية إعدادها، وتأثير كل ذلك على نجاح المشاريع في الحاضر والمستقبل،إضافة إلى استعراض واقع السوق وأساسيات التعامل مع المنافسة، وتأثيرات ارتفاع وانخفاض مستويات العرض والطلب، والعوامل المؤثرة في المشروعات وأسس نجاحها.وتأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في معالجة القضايا التي تعاني منها هذه المنشآت ومقترحات حلولها، والاستعانة بالخبرات التي تدعم هذا التوجه.// انتهى //12:12ت م0062