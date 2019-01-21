الباحة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسوزع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة, أمس كسوة الشتاء للنزلاء والموقوفين بإدارة الوافدين في سجون المنطقة، بحضور مدير سجون الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني.ونوه نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة محمد بن عبدالله غنام بما توليه سجون المنطقة من عناية بالنزلاء بمختلف الجنسيات من خلال إقامة البرامج المناسبة والمفيدة لهم وتعاونهم مع الجهات الخيرية لإقامة تلك البرامج.وأعرب مدير السجون بالمنطقة عن شكره للمكتب التعاوني بالباحة على ما يقدمونه من برامج مفيدة ومتنوعة وزيارات لنزلاء والمفرج عنهم والجاليات، مشيراً إلى أهمية تكثيف البرامج المتنوعة التي لها الأثر الواضح في النفوس.// انتهى //12:16ت م0064