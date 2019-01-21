الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساعتمد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية بمسمى "اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية"، ويرأسها المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد ، والدكتور فيحان بن مساعد العتيبي نائباً للرئيس، وفواز بن فلاح المطيري أميناً عاماً، وبعضوية رؤساء اللجان العمالية بالمملكة.وحدد قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مهام اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، ومن أهمها : دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة والقيام بمهامها، و التعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص بالوسائل المتاحة، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة الوطنية، وتمثيل عمال المملكة في المحافل الدولية والمحلية، وصياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشتمل على نظام الترشيح، و نظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال، ووضع الأطر التي تضمن استمراريتها وفعاليتها، والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية ونتائجها والقرارات التي تقترحها في المهام المكلفة بها.// انتهى //12:18ت م0065