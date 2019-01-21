الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسدشن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في ديوان الوزارة اليوم، عيادات ‏طب الأسنان المحمولة، ‏التي تم تأمينها مؤخراً لتفعيل ‏المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بالمدارس.ونفذت "الصحة" هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة التعليم، بهدف خفض نسب الإصابة بتسوس الأسنان لدى الناشئة وتعزيز السلوكيات الصحية المرتبطة بصحة الفم والأسنان، في إطار مبادرات تطوير الرعاية الأولية، وتعزيز صحة الفم والأسنان لدى أفراد المجتمع، خصوصاً طلبة المدارس.وقامت "الصحة" بتأمين عدد 200 عيادة محمولة ويجري ‏حالياً توزيعها على المناطق والمحافظات، حيث تستخدم من قبل فرق طب الأسنان الوقائي بالمدارس والأسواق التجارية وأماكن التنزه والترفيه، لفحص الفم والأسنان وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي للمساعدة في الوقاية من تسوس الأسنان.يذكر أنه تم إطلاق هذه المبادرة نهاية العام 2016م بشكل تجريبي في ثلاث مناطق وتم التوسع التدريجي حتى شملت ‏المناطق والمحافظات كافة.يذكر أن المبادرة حققت خلال عام 2018م إنجازات لافتة، تمثلت في أن عدد المدارس المطبقة لتلك المبادرة بلغ 5336 مدرسة، وعدد المستفيدين من التوعية 1084452 طالباً وطالبة، فيما تم فحص 445653 طالباً وطالبة في الصفوف الأولية، كما تم تدريب 732953 طالباً وطالبة على استخدام فرشاة تنظيف الأسنان حسب الطريقة المناسبة، وبلغ عدد المستفيدين من تطبيق الفلورايد 441522 طالبا وطالبة.// انتهى //13:41ت م0099