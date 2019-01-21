جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسعَقد المعهد الصناعي الثانوي بجدة اليوم , اجتماعاً تحضيرياً لرؤساء اللجان ومشرفي المهارات والدعم الفني في المسابقة الوطنية للمهارات , التي تستهدف شباب وشابات الوطن بمنطقة مكة المكرمة.وناقش الاجتماع بحضور مدير عام ادارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ورئيس اللجان التنظيمية للمسابقة فيصل بن كدسة , ونائب الادارة العامة سعيد الزبيدي , ومدير المعهد الصناعي الثانوي سعيد عبدالقادر الغامدي , العديد من المهام المتعلقة بسير وتنظيم المسابقة التي من المقرر أن تُعقد خلال الفترة 24- 25 من جمادى الأولى الجاري , وتوضيح آلية ومهام المشرفين القائمين على المهارات والدعم الفني.// انتهى //13:47ت م0101