سكاكا 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الجوف حمود بن مشعل السهيان يرافقه أعضاء اللجنة.وتسلم سموه، من رئيس اللجنة تقريراً عن الجهود المبذولة من اللجنة على مستوى المنطقة والبرامج التي تم تنفيذها، والأنشطة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي.ونوه سمو نائب أمير المنطقة بجهود اللجنة في هذا المجال، متمنياً لهم التوفيق والسداد.وأعرب السهيان عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف لدعمهما وتشجيعهما للجنة, داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.// انتهى //13:47ت م0102